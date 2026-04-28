Attimi di terrore a Napoli: colpisce le auto con una spranga di ferro, ferito un anziano

Mattinata di paura ai Colli Aminei, a Napoli, dove un uomo, armato di una spranga di ferro, avrebbe seminato il panico tra i presenti, arrivando a ferire anche un anziano.

Napoli, semina il panico a strada con una spranga di ferro

Secondo quanto segnalato al deputato Francesco Emilio Borrelli, il soggetto avrebbe iniziato a muoversi frettolosamente in strada, rappresentando un pericolo anche per i veicoli in transito e mettendo a rischio anche la sua stessa vita. Munito di una grande spranga di ferro avrebbe colpito ripetutamente proprio le auto.

Stando alle immagini diffuse sui social, l’uomo avrebbe tentato anche di bloccare la strada servendosi di grossi oggetti. Avrebbe inveito con violenza anche contro una persona anziana, ma fermato in tempo, per fortuna, con l’arrivo degli agenti.

Il peggio sarebbe stato evitato proprio grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine che hanno provveduto immediatamente a fermare e disarmare l’uomo, probabilmente affetto da problemi psichici.