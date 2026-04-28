Sole, come proteggersi dal melanoma. Ascierto: “Crema? I vestiti sono la prima protezione”

Sarebbe l’abbigliamento il principale mezzo di protezione contro il melanoma, un particolare e aggressivo tumore della pelle: a ricordarlo, in vista della Giornata Nazionale per la Prevenzione del Melanoma, che ricorre il 2 maggio, è la Fondazione Melanoma Onlus, con il lancio della nuova campagna di sensibilizzazione Vestiti di Prevenzione.

Melanoma, Ascierto: “L’abbigliamento è la prima protezione”

L’iniziativa punta a scardinare i falsi miti sull’esposizione solare e a promuovere l’abbigliamento come primo dispositivo di protezione, a supporto delle solide evidenze scientifiche in materia. Secondo una recente analisi della Cancer Research UK, infatti, due melanomi su cinque si manifestano sul dorso per gli uomini e sulle gambe per le donne. Zone che generalmente nei mesi estivi tendono a rimanere scoperte.

“Sebbene l’invecchiamento della popolazione giochi un ruolo importante, quasi 9 casi su 10 sono legati all’eccessiva esposizione ai raggi UV. Scottarsi anche solo una volta ogni due anni può triplicare il rischio di melanoma. I raggi UV possono essere forti a sufficienza per danneggiare la pelle da metà marzo a metà ottobre, anche quando il cielo è nuvoloso” – ha dichiarato il professor Paolo Antonio Ascierto, noto oncologo del Pascale di Napoli e presidente della Fondazione Melanoma Onlus.

La raccomandazione è quella di proteggersi con capi leggeri ma coprenti in lino o cotone, prediligendo il nero e i colori vivavi che assorbono meglio i raggi UV, al contrario del bianco. Fondamentale anche la copertura degli occhi, attraverso occhiali a montatura avvolgente e lenti certificate.

Gli esperti ritengono necessario utilizzare anche un cappello a tesa larga che possa tenere coperti contemporaneamente viso, orecchie, collo e cuoio capelluto. Per quanto riguarda la tipologia dei capi da indossare, è preferibile prediligere quelli con etichetta Upf che garantiscono una elevata protezione dai raggi ultravioletti.

“Chi si espone maggiormente al sole tende a usare più crema solare ma non in quantità adeguata né adottando altre misure di protezione, esponendosi così a un rischio maggiore. La crema solare è fondamentale, ma non è una licenza ad arrostirsi al sole“ – ha concluso Ascierto.