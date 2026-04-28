Sporting Club Torregreco, sesta vittoria di fila: Baronissi ko 68-48, ora sfida ad Agro Underdogs
Apr 28, 2026 - Luigi Vittorio Cesarino
Vittoria di cuore per i corallini dello Sporting Club Torregreco, che vince contro il Baronissi Sports Club per 68-48 e si lancia verso la vetta della classifica, occupata adesso dagli Agro Underdogs che distano solo 2 punti.
La cronaca della gara
La partita inizia con il giusto approccio per i ragazzi di Torre del Greco: con il giusto equilibrio tra attacco e difesa nel primo quarto il Baronissi viene disinnescato con un parziale che già preannuncia una partita abbordabile (16-8).
Tuttavia, nel secondo quarto la squadra cala di concentrazione, e questo permette agli ospiti a rifarsi sotto nel punteggio. Si va negli spogliatoi con un risultato tutt’altro che accettabile, in totale parità: il tabellone recita 29-29.
Al rientro dagli spogliatoi, lo Sporting ritrova la lucidità necessaria per agguantare la partita, e la mette di nuovo sui binari giusti, prendendo il largo. La terza frazione si conclude sul risultato di 52-39.
L’ultimo quarto continua sulla falsa riga del primo, con i corallini che mettono a segno tanti canestri su contropiede e anche tanti tiri da 3 punti; l’incontro finisce 68-48 per la squadra di Torre del Greco. Lo Sporting Club Torregreco agguanta così la sesta vittoria consecutiva della stagione, consolidandosi nella parte alta della classifica.
La vittoria dà morale ed entusiasmo per la partita più importante della stagione, contro i primi in classifica dell’Agro Underdogs, prevista domenica 3 maggio: è il momento di capire dove questo Sporting può arrivare in questa stagione molto positiva.