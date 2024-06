Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha quest’oggi annunciato l’istituzione di collegamenti marittimi tra la città flegrea e le isole di Procida e Ischia. Si inizierà lunedì 17 giugno 2024, e i traghetti viaggeranno per tutte le settimane estive. Ci si potrà imbarcare da Torregaveta e da Baia.

Pozzuoli, Bacoli, Baia, Ischia e Procida collegate via mare per tutta l’estate: “Sarà la linea della bellezza”

Questa la soddisfazione espressa dal primo cittadino attraverso i social:

“È fatta! Partiamo con le vie del mare per collegare Bacoli, Procida ed Ischia. Ci si potrà imbarcare da Torregaveta e da Baia. Si inizia lunedì, tutte le settimane estive. Una grande occasione di rilancio turistico, su cui abbiamo creduto tantissimo. E che torna ad essere realtà. Con orari ottimi per godere una giornata sulle isole flegree. E prezzi accessibili”.

“Pochi minuti in mare, e si arriva a Procida ed Ischia. Da Napoli, basterà prendere la Cumana a Montesanto. Ed in circa 40 minuti essere a Torregaveta, per prendere il traghetto. Un obiettivo raggiunto, che diventa un classico per le nostre estati. Una linea unica, tra binari e acqua salata. Così valorizziamo sempre di più il borgo marinaro di Torregaveta, ed il porto di Baia. Vi lascio con tutte le informazioni utili”.

“Vi chiedo di poter condividere, diffondere. Ringrazio la Regione Campania per la grande sinergia. Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Ischia, Procida. E viceversa. La linea della bellezza. Per godere di un tuffo in mare e di percorsi storici, archeologici, naturalistici ed enogastronomici. Insieme, per la nostra città. Per i Campi Flegrei. Perché il meglio deve ancora venire. Anzi, sta già arrivando. Un passo alla volta”.