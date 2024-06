Maxi operazione degli agenti dell’Unità Operativa Avvocata della Polizia Locale di Napoli, che questa mattina in collaborazione con la Polizia di Stato del Commissariato di Montecalvario e gli operatori della Napoli Servizi, hanno rimosso ancora una volta numerosi elementi totalmente abusivi che erano stati piantati per occupare spazi pubblici. Sono stati rimossi oltre 100 metri lineari di catene di ferro, oltre a sedie, dissuasori di sosta, paletti, new jersey e stand metallici.

Abusivismo ai Quartieri Spagnoli: rimossi oltre 100 metri di catene, sradicati 67 paletti

Gli agenti dell’Unità Operativa Avvocata della Polizia Locale di Napoli hanno eseguito un intervento congiunto nella zona dei Quartieri Spagnoli in collaborazione con la Polizia di Stato del Commissariato Montecalvario e di operatori della Napoli Servizi.

Durante l’intervento sono stati rimossi numerosi elementi abusivi che ostruivano spazi pubblici. Nello specifico, sono stati rimossi: 67 paletti abusivi, 102 metri lineari di catene in ferro, 11 stand metallici, 2 new jersey, 6 dissuasori di sosta, oltre a numerose sedie.

Le aree interessate dall’operazione sono state Vico Lungo a S. Matteo e Via Concordia con le relative traverse laterali. Le motivazioni principali che hanno portato alla rimozione degli elementi abusivi includono l’occupazione illegittima di suolo pubblico e la riserva indebita di spazi antistanti attività e abitazioni.