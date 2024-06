Una tragedia si è consumata questa mattina sul Vesuvio. Un turista inglese di 56 anni è morto oggi, 23 giugno 2024, colpito da infarto mentre scalava le strade che portano al cratere. L’uomo proveniva dall’America, e come riportato anche da Il Mattino era a Napoli in compagnia della partner per visitare le bellezze della nostra terra.

Tragedia sul Vesuvio, turista muore colpito da infarto durante la scalata verso il cratere

Secondo quanto riferito dalla compagna, Mark John, questo il nome della vittima, nelle scorse settimane era stato operato al cuore. Complici anche le alte temperature, l’uomo si è improvvisamente accasciato a terra, colpito dal malore.

Immediato l’intervento delle guide Vulcanologiche del Presidio Vesuvio, dirette da Paolo Cappelli, che hanno utilizzato i defibrillatori in dotazione del Parco per provare a rianimarlo. Le operazioni sono durate oltre 40 minuti, ma non c’è stato nulla da fare. I sanitari giunti sul luogo con l’ambulanza medicalizzata, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

L’uomo lascia la compagna e due figli: sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Ercolano, che stanno facendo i rilievi del caso secondo procedure.