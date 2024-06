Ma come è possibile. Piazza Dante, al centro di Napoli. Sono le 23,30 di domenica 23 giugno 2024: l’area pedonale è viva, turisti e giovani siedono ai tavolini dei bar godendosi un po’ di fresco dopo una calda giornata estiva. Improvvisamente circa dieci motorini, con due persone in sella ciascuno, iniziano a fare le cosiddette ronde.

VIDEO/ Piazza Dante, ronde di dieci motorini e zero caschi di fronte alla Polizia Municipale

Nessuno con il casco, chiaramente. Il tutto in una zona chiaramente vietata al traffico, in cui transitano bambini e anziani. In cui non si dovrebbe poter circolare su dei motorini correndo all’impazzata tra le persone. Per di più, di fronte ad uno dei comandi della Polizia Municipale, quello al civico 93 della stessa piazza.

Potevano investire qualcuno, potevano cadere, potevano fare ancora peggio. Poteva succedere di tutto. Ma come è possibile che in una città che si professa civile ed emancipata, accadono cose del genere? Come è possibile essere sotto scacco di persone che decidono di impossessarsi impunemente di una piazza, senza che nessuno protegga il vivere comune?

La notte a Napoli sta diventando sempre più pericolosa, e questa è l’ennesima, amarissima testimonianza di ciò. Le persone perbene a breve si chiuderanno in casa con il calare del sole, per paura di essere coinvolti in qualcosa di drammatico. Accadrà.