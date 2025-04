Da Trump al principe William e Macron: i leader mondiali ai funerali di Papa Francesco

Piazza San Pietro è divenuta il cuore pulsante del cordoglio mondiale per l’addio a Papa Francesco, scomparso all’età di 88 anni lo scorso lunedì. La cerimonia funebre, presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re, vede la partecipazione di oltre 160 delegazioni internazionali e circa 100.000 fedeli, giunti fin dalla notte per rendere omaggio al Pontefice.

Una presenza globale

Tra i leader presenti, spiccano il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, accompagnato dalla First Lady Melania, e l’ex presidente Joe Biden con la moglie Jill. La delegazione americana ha reso omaggio al feretro esposto in Basilica prima dell’inizio della messa.​

Presenti anche il presidente francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, il presidente argentino Javier Milei e il primo ministro britannico Keir Starmer. Per l’Italia, partecipano il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Tra le monarchie europee, hanno reso omaggio re Felipe VI e la regina Letizia di Spagna, il principe William per il Regno Unito, re Philippe e la regina Mathilde del Belgio, e la regina Mary di Danimarca.

Un rito sobrio, in linea con il pontificato

La cerimonia ha riflettuto lo stile sobrio e umile di Papa Francesco. Il feretro, in legno semplice, è stato accolto da un lungo applauso dei fedeli all’arrivo in piazza. La messa, celebrata in diverse lingue, ha incluso letture bibliche e canti tradizionali. Al termine, il feretro sarà trasportato nella Basilica di Santa Maria Maggiore, luogo scelto dal Pontefice per la sua sepoltura, segnando una rottura con la tradizione che prevedeva l’inumazione nelle Grotte Vaticane.

Un’eredità spirituale e sociale

Papa Francesco, primo Pontefice gesuita e proveniente dall’America Latina, ha lasciato un’impronta indelebile nella Chiesa e nel mondo, promuovendo valori di inclusione, giustizia sociale e attenzione ai più deboli. Il presidente Macron ha ricordato con emozione la visita del Papa a Marsiglia nel 2023, definendola “un soffio di fraternità, un momento di pace e di speranza”.

La presidente Meloni, nonostante le divergenze ideologiche con il Pontefice, ha espresso profondo cordoglio, sottolineando il rapporto personale e di rispetto reciproco che li legava.

Alla conclusione dei funerali, si aprirà ora il periodo dei “nove giorni di lutto” (novenario), al termine del quale inizierà il conclave per l’elezione del nuovo Papa. Il mondo attende con trepidazione la scelta del successore di Francesco, chiamato a proseguire il cammino tracciato da un pontificato che ha segnato profondamente la storia contemporanea.