Dario Sammartino sbanca Las Vegas e vince una cifra monstre: è napoletano il re del poker

A Las Vegas, il suo sogno è diventato realtà. Queste alcune delle sue dichiarazioni sul rapporto con il figlio, riportate da Assopoker: “Ci sono periodi, ed è successo anche nei primi giorni qui a Las Vegas, – ha affermato – in cui mi sembrava di buttare via il mio tempo giocando a poker, perché sentivo come di toglierlo a mio figlio. Ci sono state delle volte in cui ero al tavolo ma sarei voluto andare via, ad abbracciarlo e giocare con lui. Ho avuto difficoltà ad abituarmi alla lontananza da mio figlio: pensa che a Parigi avevo prenotato per una settimana all’EPT, poi sono uscito subito dal Main e non ho giocato altro, perché sono tornato immediatamente a casa”.