Alle prime luci dell’alba i residenti del tranquillo comune di Sant’Agnello, a due passi da Sorrento (Napoli), sono stati svegliati da un incredibile boato. In un condominio situato in via San Vito 3, l’esplosione di una bombola di gas ha infatti provocato un incendio che ha generato il panico non solo nell’edificio, ma in tutto il vicinato.

Stando alle prime ricostruzioni, l’unico ferito sarebbe proprio l’uomo che ha aperto la bombola: a quanto pare si tratterebbe di un individuo sottoposto agli arresti domiciliari, che avrebbe provato a farla finita.

Sant’Agnello (Costiera Sorrentina), esplode bombola di gas in una palazzina: non si tratterebbe di incidente

Una nube intensa di fumo nero si è immediatamente alzata in cielo: sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri ed i sanitari del 118, che hanno trasportato d’urgenza al centro grandi ustionati di Napoli quello che dovrebbe essere l’unico ferito. Si tratta dell’inquilino dell’appartamento in cui è esplosa la bombola, che sarebbe stata manipolata proprio da lui non accidentalmente: un 54enne di origini romene, che ha riportato gravi danni e si trova attualmente in codice rosso.

Le due famiglie che risiedevano nella palazzina sono state evacuate. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire alla causa che ha portato all’esplosione della bombola a gas e al conseguente incendio.