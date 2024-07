Un incendio è divampato oggi a Monte Sant’Angelo, a ridosso dell’Università Federico II. Le fiamme sarebbero state generate dalla combustione di alcuni pneumatici.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Bagnoli, che hanno provveduto a far evacuare il complesso accademico e hanno poi richiesto l’intervento aereo per spegnere il fuoco. Non risulterebbero feriti.

VIDEO/ Incendio a Fuorigrotta, nube nera avvolge l’Università: evacuata Monte Sant’Angelo

L’incendio divampato a Napoli oggi 22 luglio 2024, nella zona di Monte Sant’Angelo a Fuorigrotta, dove c’è una delle sedi più grandi dell’Università degli Studi Federico II, è stato visibile anche dalla tangenziale, come si può vedere nei video che vi proponiamo, che velocemente sono diventati virali sui social network.

L’intervento per i vigili del fuoco è risultato molto difficoltoso per la localizzazione delle fiamme, non raggiungibili via terra: è stato così necessario l’ausilio di un mezzo aereo. Fortunatamente, la pioggia caduta oggi sulla città ha aiutato le operazioni di spegnimento, e le fiamme sarebbero attualmente sotto controllo.

Ancora da chiarire la natura del rogo, su cui stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Bagnoli, mentre sembrerebbe chiara la sua provenienza: a prendere fuoco sarebbero stati alcuni pneumatici.