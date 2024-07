Un incredibile avvistamento è stato fatto al largo dell’isola di Ischia, perla del Golfo di Napoli, lo scorso 15 luglio 2024. Un branco di oltre 200 delfini è stato notato e filmato dall’equipaggio dello Jean Gab, veliero dell’associazione Oceanomare Delphis Onlus,

VIDEO/ Ischia, avvistati oltre 200 delfini al largo dell’isola: lo spettacolo della natura

Lo spettacolare incontro con i mammiferi marini, appartenenti alla specie Stenella coeruleolaba (nota anche come Stenella striata), è avvenuto nel corso della missione di monitoraggio delle aree marine protette di Ischia e Ventotene che lo Jean Gab effettua quotidianamente.

Quando l’imbarcazione si trovava a metà strada tra le due isole, il branco di delfini si è prima avvicinato, per poi raggiungere e superare il veliero. Questa andatura è anche chiamata porpoising, ed è una particolare modalità di nuoto che permette ai delfini di i ridurre la resistenza dell’acqua saltando sopra la superficie ed aumentando la velocità. Nel Mediterraneo se ne stima una popolazione di circa 750 mila esemplari.

Si ringrazia l’associazione Oceanomare Delphis Onlus, formata da esperti e appassionati che vogliono impegnarsi per la conservazione dei cetacei in Mediterraneo con studi effettuati a bordo di un’imbarcazione a vela, per aver realizzato le spettacolari immagini.