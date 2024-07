Divieto di balneazione a Pietrarsa e Capo Posillipo: “Necessaria dopo le analisi effettuate”

Divieto temporaneo di balneazione nella zona Pietrarsa e Capo Posillipo a Napoli. L’ordinanza è stata firmata questa mattina dal sindaco Gaetano Manfredi a seguito della comunicazione dei risultati delle analisi effettuate dal Dipartimento Provinciale dell’Arpac sui campioni d’acqua prelevati nei tratti di mare in questione. Il provvedimento di divieto resterà in vigore fino all’esito delle nuove analisi condotte dall’Arpac.

Divieto temporaneo di balneazione nelle zone Pietrarsa e Capo Posillipo, l’ordinanza del Comune di Napoli

Il divieto temporaneo di balneazione, per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo, nell’aree marino costiere, per il punto identificato con codice IT015063049014, denominato “Pietrarsa” e per il punto identificato con codice IT015063049008 denominato “Capo Posillipo”.

AVVERTE

Le aree marino costiere interdette alla balneazione con la presente ordinanza potrà essere riaperta alla balneazione solo a seguito di nuova diversa comunicazione ARPAC, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 128 del 19.03.2024.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Napoli con l’indicazione di elementi (fabbricati/spiagge/moli etc.) di immediata e facile conoscenza da parte della cittadinanza dei punti di inizio e fine del tratto di costa interdetto alla balneazione.

L’apposizione di segnaletica nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione con l’indicazione dei motivi del divieto e dell’inquinamento con linguaggio accessibile ai cittadini. La trasmissione della presente Ordinanza, ad ogni effetto e conseguenza di legge, secondo modalità fissate nel D.M. 30 marzo 2010 modificato dal DM 19/04/2018:

− al Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Portale Acque del Ministero della Salute

− al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare (PNM)

− alla Regione Campania Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – U.O.D. 02 Prevenzione e Igiene Sanitaria – prevenzione e tutela della Salute

− al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL NA 1 Centro

− al Dipartimento Provinciale dell’ARPAC

− alla Capitaneria di Porto di Napoli

− all’Area Sicurezza – Servizio Polizia Locale

La trasmissione della stessa alla Prefettura di Napoli, per quanto attiene il coordinamento delle Forze di Polizia del territorio.

La trasmissione della stessa:

− al Servizio Comunicazione e Portale Web per la pubblicazione sul sito comunale;

− al Servizio Ciclo Integrato delle Acque e Tutela del Mare, struttura comunale competente al controllo della balneazione, per gli adempimenti relativi all’apposizione di segnaletica e di idonea cartellonistica.