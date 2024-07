Una scossa di terremoto molto forte è stata avvertita a Napoli alle 13,46. La terra ha tremato in maniera sussultoria e ondulatoria per svariati secondi, risultati interminabili. I sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno rilevato una magnitudo di 4.0, che ha confermato la sensazione avuta in diretta.

LIVE/ Terremoto a Napoli ora: scossa molto forte avvertita in tutta la città

Figlia del bradisismo che stanno vivendo i Campi Flegrei, la scossa è stata percepita in maniera chiara anche in tutta la città. L’Osservatorio Vesuviano ha rilevato una magnitudo 4.0. Alle 12,41 si era verificato un terremoto di magnitudo 1.3 localizzato a Ischia. Il terremoto è stato avvertito in maniera chiarissima a Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, Ischia, Napoli e in tutto l’hinterland.

Seguono aggiornamenti