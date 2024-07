Una baby gang è stata immortalata da un residente della zona di Porta Capuana, a Napoli, mentre appicca un incendio per gioco. Secondo quanto raccontato da alcuni utenti, che hanno commentato il video diventato velocemente virale sui social network, si tratterebbe di un degradante rituale che si ripete spesso nel fine settimana.

VIDEO SHOCK/ Baby gang provoca incendio per gioco: “Hanno tra 6 e 8 anni, lo fanno spesso”

Nel video si vedono i tre bambini scavalcare un muro dopo aver dato alle fiamme alcuni rifiuti, per poi ronzare attorno al fuoco a lavoro ultimato. Si nota anche la presenza di un cane nei loro pressi.

Questa una delle testimonianze raccolte attraverso i social network:

“Ogni sabato sera fanno sempre questo, anche nella zona Pietro colletta, hanno tra i 6 e gli 8 anni, alcuni anche più piccoli. Se li sgridi ti lanciano cose addosso e ti riempiono di parolacce, per non parlare delle mamme che li difendono e fanno gruppo tra di loro. Sono 5 o 6 vrenzole… Se dici loro di guardare i figli ti aggrediscono. Per quanto riguarda vigili, polizia e forze dell’ordine, ovviamente nessuno di loro se ne fotte. Bruciano anche i bidoni della spazzatura privati dei palazzi. Sono baby gang. Nessuno gli fa nulla, anzi vengono difesi e lodati”.