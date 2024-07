Irma Testa fuori dalle Olimpiadi al primo turno, parte l’accusa: “I peggiori arbitri della storia”

La Campania non sorride anzi vive un “martedì nero” alle Olimpiadi con i suoi due alfieri di giornata in gara che non portano gioie ai colori azzurri. Partendo da Antonio Esposito, che nel judo categoria -81kg prima si arrende in semifinale contro il campione olimpico in carica, Nagase, poi perde la medaglia di bronzo ai danni di Makhmadbekov dopo pochissimi minuti.

La più grande delusione però arriva la sera: la nativa di Torre Annunziata, Irma Testa esce ai sedicesimi di finale nella categoria pesi piuma di pugilato contro la cinese Xu Zichun, al termine di un match dove le scelte arbitrali sono state protagoniste assolute del risultato finale.

Irma Testa fuori dalle Olimpiadi per colpa dell’arbitraggio, l’accusa del suo allenatore

Una sfida decisa dall’arbitraggio dopo tre round ad altissima tensione, dove Irma Testa sembrava nettamente la migliore in almeno 2/3 di gara. Alla fine però a vincere è la cinese Xu Zichun, tra le mille proteste.

Tra il rammarico per una “carta da medaglia” persa così per l’Italia e un arbitraggio pessimo, Irma Testa (bronzo a Tokyo 2020) ha parlato così alla stampa: “Devo essere onesta, la terza ripresa l’ho sentita un po’ a livello fisico ma, ad ogni modo, penso di avere fatto molto per portare a casa il match. Due round penso di averli vinti. Il primo nettamente, il secondo meno ma penso di essere onesta dicendo che era mio anche quello. La prima ripresa ha fatto la differenza. Non ho preso un colpo, ma il punteggio non è andato nella mia direzione”.

L’accusa più grande però arriva dal direttore tecnico azzurro, Emanuele Renzini: “Questa è la peggior Olimpiade di sempre dal punto di vista arbitrale e troppi errori che hanno colpito l’Italia. Il criterio di valutazione sulle tre riprese non è adeguato per un appuntamento così importante. Sapevamo che l’avversaria era molto pressante, quindi con Irma avevamo concordato di mettere in sicurezza il match vincendo le prime due riprese. E invece nella prima ha subito un solo colpo mettendone a segno una serie e mandando a vuoto l’avversaria. Una strategia che è costata energie e il match. Purtroppo l’Incompetenza dei giudici ha portato a tenere tutto aperto alla terza ripresa. Irma avrebbe dovuto vincere in modo schiacciante“.