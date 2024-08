Circolo Canottieri Napoli in festa: Ginevra Taddeucci conquista il bronzo alle Olimpiadi

Un bronzo per metà campano quello conquistato stamattina dall’Italia nella gara dei 10 km in acque libere alle Olimpiadi di Parigi. La fiorentina Ginevra Taddeucci, atleta del Circolo Canottieri Napoli, al termine di una gara eroica nella Senna ha raccolto un terzo posto in rimonta, facendo salire a 29 il numero di medaglie per la nostra nazione (in questo momento sono 30 grazie all’oro nella vela). Per festeggiare l’atleta, il CCN ha rilasciato un comunicato raccontando tutta la gioia e soprattutto l’emozione provata grazie a Ginevra, che con una gara spettacolare è riuscita a salire sul podio.

Il Circolo Canottieri Napoli in festa grazie al bronzo della Taddeucci alle Olimpiadi

Una vera e propria giornata di festa per il Circolo Canottieri Napoli, che festeggia la sua atleta nella mattinata odierna dopo l’impresa alle Olimpiadi. Per Ginevra Taddeucci un bronzo che rimarrà nella storia. Per l’Italia invece si spera in una seconda medaglia sempre in acqua libera, dal lato maschile con il campionissimo Gregorio Paltrinieri.

Per festeggiare l’atleta toscana, sono arrivate le parole del presidente Giancarlo Bracale: “Oggi è un giorno di festa per il Circolo Canottieri Napoli. La nostra atleta, Ginevra Taddeucci, ha affrontato con tenacia, coraggio e cuore le correnti della Senna, senza mai mollare. Questo bronzo è il frutto di un impegno straordinario e rappresenta un risultato storico per il nuoto. Siamo immensamente orgogliosi di lei”.

“Celebriamo ancora una volta un successo olimpico che conferma la nostra tradizione di eccellenza. Il Circolo Canottieri Napoli, con i suoi 110 anni di storia, si è sempre distinto come una fucina di campioni e una delle società sportive più vincenti al mondo. Siamo ansiosi di accogliere Ginevra al circolo, come da tradizione, per festeggiare insieme a tutti i soci e atleti questa magnifica medaglia