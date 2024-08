Lutto nel mondo del giornalismo napoletano, è morto Gianfranco Lucariello

Si è spento all’età di 80 anni Gianfranco Lucariello, firma storica del giornalismo napoletano. Il decano dei cronisti sportivi campani si è spento dopo una lunga malattia. Lucariello aveva mosso i primi passi presso la redazione de Il Roma: lì ha iniziato la sua lunghissima carriera fatta di grandi successi, che l’hanno portato ad essere riconosciuto come uno dei volti più influenti del racconto sportivo nostrano.

Gianfranco era amatissimo nell’ambiente, come testimoniano gli innumerevoli messaggi di affetto e cordoglio che stanno condividendo i colleghi in queste ore di dolore. I funerali si svolgeranno domani, 14 agosto, alle 0re 12 presso la parrocchia Maria Ss. Dell’Arco a Campegnia in via Pasquale Leonardi Cattolica 401, nel quartiere di Fuorigrotta.

Anche la SSC Napoli, attraverso un tweet, ci ha tenuto a ricordare Gianfranco: “È venuto a mancare Gianfranco Lucariello, figura storica del giornalismo napoletano. Aurelio De Laurentiis, a nome di tutto il Calcio Napoli, abbraccia commosso la sua famiglia”.

La redazione tutta di Vesuviolive.it esprime il suo profondo cordoglio per la scomparsa di una vera e propria istituzione del giornalismo campano, ed abbraccia la famiglia Lucariello.