I Co’Sang conquistano Piazza del Plebiscito: 22 mila spettatori e tante emozioni per la reunion

I Co’Sang sono tornati e l’hanno fatto col botto. Luché, aka Luca Imprudente, e Ntò, nome d’arte di Antonio Riccardi dopo la scissione di 12 anni fa hanno deciso di unirsi di nuovo ed hanno fatto ballare e cantare Piazza del Plebiscito nelle serate del 17 e 18 settembre. Una due giorni di musica, tra i grandi classici, cantati da una generazione intera alla “prima” del nuovo album che si intitola “Dinastia”. Tra ospiti illustri e numeri da urlo, il duo ha riconquistato una piazza che ha fatto innamorare ad inizi anni 2000 grazie a “Chi more pe’mme” e “Vita Bona”, due album che hanno dominato le classifiche per mesi.

Piazza del Plebiscito conquistata dai Co’Sang, la reunion del duo fa scatenare tutta Napoli

Un vero e proprio spettacolo durato due serate, con ospiti illustri del calibro di: Guè, Don Joe e Jack La Furia – I Club Dogo, anche loro tornati insieme. Poi i Fuossera, Geeno, Paola Imprudente, El Koyote e Geolier. Per due notti Piazza del Plebiscito è diventato “il rione” tanto cantato e descritto da Luché e Ntò nelle loro canzoni. Nonostante il freddo e il maltempo di questi giorni, il duo ha segnato un doppio sold-out storico. Oltre ventiduemila spettatori a cantare e ballare per tutta la notte. Tanti i post social dei giovani e tantissimi i commenti positivi, la reunion tanto attesa è finalmente arrivata.

“Dinastia” è l’album uscito nelle ultimissime settimane, diventando rapidamente virale tanto da conquistare la prima posizione su tutte le piattaforme di streaming online. Il brano più ascoltato è invece “Perdere ‘a capa”, in cui c’è la collaborazione con Geolier (presente come ospite nella serata del 17). Al secondo posto “Sbagli e te ne vai” in collaborazione con Liberato.