VIDEO/ Napoli, follia in galleria sul lungomare: impenna in piedi sulla moto senza casco

Numeri da “circo” su strada: impenna restando in piedi sulla sella della moto nella Galleria Laziale a Napoli. Borrelli: “Proprio lì un centauro perse la vita ma loro non si arrendono. Stretta necessaria contro la deregulation e l’alta velocità”.

VIDEO/ Napoli, Galleria Laziale: a più di 100 all’ora senza casco impenna sulla moto in piedi

Tanti i morti sulle strade a causa delle imprese folli. Tra gli ultimi il centauro 37enne deceduto lo scorso aprile dopo essersi schiantato sull’asfalto sotto la Galleria Laziale.

Tante vite spezzate eppure proprio all’interno della Galleria Laziale, che collega Fuorigrotta a Piazza Sannazaro, continuano imperterrite le peripezie dei motociclisti tra folli corse ed impennate. Come l’ultima, postata sui social, e segnalata al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

Nel video si vede un centauro impennare con la sua moto mentre resta in equilibrio in piedi sulla sella. Un numero da circo effettuato però su strada pubblica. “Se neanche le tragedie riescono a fermare questi irresponsabili, allora bisogna intervenire duramente e fermare queste follie. Il nuovo codice della strada varato dal Governo si mostra troppo indulgente nei confronti di chi guida ad alta velocità e toglie potere agli enti locali ma occorre comunque essere severi contro chi rischia di uccidersi o di uccidere gli altri. Noi non ci stiamo ad assistere impotenti alle stragi delle strade” – ha dichiarato Borrelli.