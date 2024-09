Franco Ruggiero, il capitano napoletano che ha salvato la vita a 50 migranti a Lampedusa

Si chiama Franco Ruggiero, ha 69 anni ed è napoletano. È un eroe. Poche ore fa, mentre si trovava in mare trasportando alcuni turisti per un’escursione, ha salvato la vita a 50 migranti naufragati al largo di Lampedusa.

Barca naufraga al largo di Lampedusa, Franco Ruggiero riesce a salvare 50 persone

Alla vista di una piccola barca di ferro alla deriva, carica di persone disperate, tra cui donne e bambini, il capitano ha messo rapidamente in sicurezza i suoi ospiti in coperta per poi, grazie anche all’aiuto di alcuni di loro, precipitarsi a soccorrere i naufraghi.

Stavano imbarcando acqua, stavano affondando. Ruggiero li ha tirati a bordo mentre erano in balia delle onde. Successivamente è arrivata un’altra imbarcazione per soccorrerli. Purtroppo in due non ce l’hanno fatta: un neonato ed un ragazzino di 10 anni. Una tragedia, l’ennesima. “Li vedevamo risalire in acqua e poi sprofondare nuovamente giù”, hanno raccontato i testimoni.

Un dramma che poteva trasformarsi in strage, se non fosse stato per Franco. Un eroe nato a Napoli, un uomo di mare vero, che non ha dimenticato quale fosse la prima legge di ogni marinaio: salvare vite in mare a tutti i costi.