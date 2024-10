Napoli, ragazza travolta da un’auto: “Ha detto che stava correndo all’ospedale”

Attimi di panico quest’oggi a Napoli. Nel pomeriggio al Rione Alto, in via Giulio Palermo, una ragazza è stata investita da un’auto che sfrecciava nel traffico. La giovane, all’altezza dell’uscita della Metro, è stata travolta da un automobilista che si è giustificato affermando che stava trasportando la madre all’ospedale.

Napoli, Rione Alto: ragazza investita da un’auto a velocità folle

Per fortuna la ragazza, letteralmente volata sull’asfalto dopo l’impatto, non ha riportato danni fisici gravi, come affermato dalla stessa madre attraverso un post pubblicato su Facebook, dove ha denunciato l’accaduto sul gruppo “Cittadinanza attiva del Rione Alto”.

Travolta da un’auto in pieno giorno, il racconto della madre: “E se era un furgone?”

“Ennesimo incidente con ragazza volata sull’asfalto a via Giulio Palermo. All’altezza dell’attraversamento di fronte la metro uscita via Palermo mia figlia è e stata buttata sotto da un’auto. Per fortuna niente di grave. Guaribile in pochi giorni. Ma quando si metterà un semaforo proprio all’uscita della metro. C’è tanta gente che attraversa lì e le auto corrono come i disperati. A mia figlia il guidatore ha detto che doveva portare la madre all’ospedale. E se era un furgone?”.