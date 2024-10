Napoli, turista investito a via Marina: attraversava sulle strisce pedonali

Via Marina si conferma una delle strade più pericolose di Napoli. Lunedì 28 ottobre 2024 intorno alle 19,10 un turista è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’uomo è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso, dove è stato ricoverato per ricevere le cure del caso.

Napoli, turista investito in via Marina mentre attraversa sulle strisce pedonali

Solo un mese fa, Valeria Vertaglio veniva uccisa a pochi metri di distanza in una dinamica molto simile. La 42enne aveva appena accompagnato le figlie a scuola quando una vettura la travolse fatalmente.

La corsia preferenziale di via Marina quotidianamente è utilizzata in modo improprio da automobilisti e centauri che mettono in pericolo la vita dei pedoni sfrecciando illegalmente su quelle corsie.

Questa la segnalazione di un cittadino riportata dal deputato Francesco Emilio Borrelli sulla sua pagina Facebook.

“Buonasera Borrelli nell’attraversare le strisce pedonali un turista in Via Marina é stato investito, nonostante questo i taxi le auto con forte velocità continuavano a correre nella corsia preferenziale. Le invio le foto dell’accaduto alle 19.10 con la speranza che un giorno si possano trovare soluzioni per questa strada fuori ogni norma di civiltà. Grazie sempre per il suo impegno.”