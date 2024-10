Napoli, litigio tra motociclisti finisce nel sangue: 21enne accoltellato al Vomero

Un giovane di 21 anni, incensurato, è stato ferito a Napoli dopo aver avuto un diverbio acceso con un altro centauro per questioni di viabilità. La vittima si trovava a bordo del proprio scooter, quando avrebbe intrapreso una discussione animata per futili motivi con un motociclista.

Napoli, 21enne accoltellato al Vomero dopo una lite tra motociclisti

Secondo le prime ricostruzioni del caso affidate alle locali forze dell’ordine, quest’ultimo avrebbe colpito il 21 enne ad una gamba con un coltello. Trasportato in ambulanza al Cardarelli, non sarebbe in pericolo di vita.

Ancora da chiarire la dinamica che ha portato all’efferato ferimento.

Lo scontro tra i due è avvenuto al Vomero, quartiere residenziale della cosiddetta ‘Napoli bene’, in via Morghen.