La metropolitana di Napoli è quasi pronta per l’apertura di una nuova stazione. Sono già iniziate, infatti, le prove tecniche che prevedono l’ingresso dei treni della Linea 1 nella stazione Centro Direzionale che, secondo il cronoprogramma reso noto dall’azienda e dal Comune di Napoli in occasioni passate, dovrebbe essere inaugurata entro la fine di quest’anno.

Il primo treno in prova alla stazione Centro Direzionale

L’assessore Edoardo Cosenza ha pubblicato sui social l’immagine del convoglio all’interno della stazione: “Il primo treno di Linea 1 che entra nella stazione Centro Direzionale per prove varie.Un momento tecnicamente molto rilevante. Per lo sviluppo della Linea 1 e per la fruibilità di Centro Direzionale e Tribunale di Napoli. Grazie a ANM, Metropolitana di Napoli MN, Ansfisa, Hitachi ed al Servizio Infrastrutture del Comune di Napoli. Stay Tuned…”.

Come cambiano i trasporti

Il celebre agglomerato partenopeo si prepara, così, a cambiare completamente volto. Grazie ai nuovi lavori della metropolitana di Napoli, infatti, l’intera area orientale sarà riqualificata e potrà contare su due nuove fermate, con il Tribunale che potrà essere raggiunto direttamente in treno, evitando gli ingorghi e il traffico da e per corso Malta.

Con l’apertura della seconda uscita della Circumvesuviana nel Centro Direzionale, gli interventi si avviano verso la fase finale. I lavori dovrebbero essere completati entro la fine del 2024 e, dopo la certificazione Ansfisa, sia la nuova stazione del Centro Direzionale che quella con uscita nei pressi del Tribunale saranno ufficialmente aperte.

La Stazione Centro Direzionale ha una importanza fondamentale nel sistema delle metropolitane napoletane, anche per l’interscambio con la Circumvesuviana e con molti assi viari fondamentali. Prosegue, dunque, la collaborazione con Eav, che sulla linea 1 ha la tratta Piscinola – Di Vittorio in costruzione.