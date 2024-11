Una tragedia ha scosso la notte di venerdì 29 novembre 2024 di Napoli. Un incendio propagatosi all’interno di un bed & breakfast in piazza Municipio ha causato la morte di una giovane donna, il cui corpo è stato estratto senza vita dall’interno dell’edificio andato a fuoco.

Napoli, incendio nella notte in un b&b a piazza Municipio: morta una ragazza

Prima uno scoppio, poi le fiamme hanno iniziato ad avvolgere il settimo piano dell’edificio situato al civico numero 84 della centralissima piazza partenopea. Per cause ancora in corso di accertamento, il fuoco ha causato il decesso di una ragazza di cui non si conoscono ancora le generalità.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l’incendio ed estrarre il corpo della vittima, mentre la polizia scientifica ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica che ha portato al dramma.

Lo stabile di piazza Municipio 84 è uno dei più imponenti della zona: fu costruito tra il 1950 ed il 1953 ed ospita svariati resort e bed & breakfast. Rappresenta una delle location più scelte dai turisti che sbarcano nel capoluogo campano quotidianamente.

L’incendio è avvenuto nel cuore della notte, seguiranno ulteriori aggiornamenti nella giornata di oggi.