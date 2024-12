Borrelli ci pensa: “Io sindaco di Napoli? Accetterei a particolari condizioni”

Francesco Emilio Borrelli intervistato da Fanpage ha risposto ad alcune domande dei sostenitori, legate al suo futuro. C’è chi lo immagina sindaco di Napoli, chi invece si chiede i motivi della sua intensa attività per le strade della provincia.

Borrelli sindaco di Napoli? Risponde il diretto interessato

“Se un giorno diventerò sindaco sarà perché saranno accettate delle condizioni. E le condizioni con le quali io accetterei una candidatura sarebbero particolarmente impegnative, quindi ci vorrebbe un impegno da parte dei cittadini molto diretto. Non potrei mai essere un sindaco di transizione o di mera gestione comunale. Ho un’idea di città e la mia idea prevede che alcune cose non si potranno più fare. Io immagino in futuro un sindaco che scende la mattina prima di arrivare al Palazzo San Giacomo, ha dietro di lui due volanti della Polizia municipale una camionetta dell’Asia… il percorso è a sorpresa e nessuno lo sa. E quello che vede lì si interviene. Ecco come farei il sindaco di Napoli”.

“A Napoli è un certo appiattimento verso i cialtroni; si vedono molti fenomeni napoletani. Sono convinto e speranzoso che sia la maggioranza non eccessiva di persone perbene, ma i cialtroni sono tantissimi”.

“Rispetto alle denunce che faccio io e penso di avere il record mondiale anche di provvedimenti che devo andare a discutere in tribunale, ho un numero impressionante di querele da parte dei cosiddetti cittadini perbene che si sentono diffamati dalla mia azione. Un esempio è l’ospedale San Giovanni Bosco, dove ho rischiato la vita. Oggi è un ospedale in cui il parcheggio è gratuito e non c’è la camorra. A Pizzofalcone i primi sgomberi delle case nei confronti dei criminali sono stati possibili grazie alle mie denunce. Oggi mi sto occupando dei permessi consolari per la sosta. A Napoli siamo pieni di consoli, abbiamo il corpo consolare più ampio del mondo. Ovunque io vedo queste macchine intervengo”.