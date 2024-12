Uno straordinario Presepe in mostra nella chiesa neogotica napoletana: l’ingresso è gratis

Sabato 7 dicembre 2024, alle ore 17:00, si inaugura la straordinaria mostra dell’Arte del Presepe del maestro Ivano Costabile, allestita all’interno della chiesa neogotica Santa Maria Stella Maris di Napoli, situata in Piazzetta del Grande Archivio. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Presepe alla chiesa Stella Maris di Napoli: ingresso gratis

All’interno della suggestiva chiesetta napoletana, affidata alle cure dell’Associazione I Sedili di Napoli ETS che ne promuove il restauro, sarà possibile ammirare la particolare ed inedita esposizione del giovane ma già affermato artista partenopeo Ivano Costabile.

L’artista metterà in scena il mondo animale nel Presepio settecentesco napoletano, rappresentando il connubio tra l’Umano ed il Celeste, tra la Forza Umana e quella Divina. Le opere, pregevolissime nella loro forma derivata dallo stile dei grandi maestri presepiali del secolo XVIII, sono dedicate ai cavalli, alle bufale campane, alle mucche ed ai vitelli, ai montoni in lotta tra loro.

Nel presepe tradizionale sono proprio questi animali che arricchiscono le varie scene affascinando gli spettatori riuscendo a completare quello che è il rutilante “teatro” del Diversorium ed anche della Natività dove immancabili sono i due animali simbolo del martirio di Cristo già annunciato nella nascita: il bue e l’asinello.

Le figure del maestro Costabile, tra i più talentuosi artisti contemporanei, riempiranno di stupore i visitatori di questa spettacolare mostra per la grande maestria nella realizzazione dei velli, per l’accuratezza dei particolari anatomici degli animali riprodotti in terracotta policroma ed in legno, dimostrando ancora una volta come la tradizione presepiale continua ad essere viva nella nostra città.

Costabile fin da bambino ha sempre mostrato una certa passione per gli animali, un amore che poi ha deciso di portare anche nella bottega di famiglia dove ha iniziato a realizzare le prime figure fino a perfezionarsi con tale maestria da diventare lui stesso maestro di bottega.

Oggi, grazie alle sue doti artistiche, unitamente al sapere ed alle conoscenze dei grandi artigiani suoi predecessori, realizza figure di animali ispirandosi alle opere del ‘700, combinando diversi materiali che rendono ogni sua opera unica, sfruttando la plasticità dell’argilla e la rigidità del legno che nel corso degli anni ne hanno determinato lo stile unico e personale.

La mostra nella chiesa Santa Maria Stella Maris resterà aperta tutti i giorni, fino al 7 gennaio 2025, osservando i seguenti orari: dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:30. L’ingresso è libero e gratuito.