Napoli, incendio a Fuorigrotta

Uno spaventoso incendio si è verificato intorno alle ore 13 di oggi, lunedì 16 dicembre 2024, a ridosso di una stazione destinata al rifornimento carburante in via Cinthia a Napoli, nel quartiere di Fuorigrotta.

Le fiamme, divampate da una cabina elettrica per cause ancora in corso di accertamento, hanno provocato un’enorme nube nera visibile a chilometri di distanza.

VIDEO/ Napoli, incendio shock a Fuorigrotta: prende fuoco una cabina elettrica

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo con non poche difficoltà. Presenti anche i tecnici Enel, che si sono messi immediatamente al lavoro per ripristinare il blackout provocato dall’esplosione.

Il tilt il traffico nella zona: sono state interdette temporaneamente al transito, oltre a via Cinthia, l’uscita della Tangenziale e via Leopardi.

Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero stati feriti. Grande apprensione in diverse aree limitrofe, coinvolte dal blackout e colpite dal punto di vista ambientale. Il fumo è infatti velocemente arrivato pericolosamente alle finestre di numerosi edifici della zona. I residenti sono stati costretti a barricarsi in casa per evitare inalazioni tossiche.

Le forze dell’ordine sono ancora al lavoro per stabilire la natura dell’incendio, anche se la pista più concreta in corso di valutazione è quella del corto circuito, che avrebbe dato vita alle fiamme.