Capodanno a Napoli: tutti gli orari di metro, bus e funicolari

Capodanno a Napoli: gli orari di metro, bus e funicolari

Questi tutti gli orari delle linee operative:

Metropolitana – Linea 1

Servizio no stop dalle ore 20:00 del 31 dicembre

Metropolitana – Linea 6

31 dicembre: ultima corsa da Municipio ore 14:50, da Mostra ore 14:44.

1° gennaio: ultima corsa da Mostra ore 13:06, da Municipio ore 13:12.

Funicolari

31 dicembre

Funicolari Montesanto e Mergellina: ultima corsa ore 19:40

Funicolare Centrale: servizio no stop.

1°gennaio: ultima corsa mattinale ore 12:40.

Funicolare Mergellina: riapertura ore 16:30 – 22:30

Funicolare di Montesanto e Centrale: riapertura ore 16:30 – 0:30.

Ascensori

31 dicembre: chiusura ore 20:00.

1°gennaio: apertura ore 7:00, chiusura ore 13:30.

Ascensori Chiaia e Sanità: riapertura ore 16:30 e chiusura ore 24:00.

Ascensore Monte Echia: apertura ore 7:00, chiusura ore 22:00.

Bus e linee di superficie

31 dicembre: il servizio avrà termine anticipatamente intorno alle ore 20:00. Saranno sospesi i servizi notturni e di accompagnamento.

1°gennaio: il servizio sarà sospeso alle ore 13:30.

È prevista una ripresa pomeridiana a partire dalle ore 16:00 sulle seguenti linee:

C. Aosta: 128 – 180 – 181 – C37 – 140 – 143 – 165 – 112 – 633 – C16 – C31 – R6 – R7 – 139 – 147.

Carlo III: 144 – 162 – 201 – 202 – 204 – 254 – C63 – 3M.

Via Puglie: 116 – 130 – 151 – 154 – 158 – 168 – 169 – 173 – 175 – 178 – 182 – 184 – 191 – 195 – 196 – R2 – R5 – C67.

San Giovanni: 412 – 421 – 422.

L’autolinea Alibus effettua servizio continuativo.

Metro Linea 2

Corse straordinarie della Linea 2 della metropolitana di Napoli in occasione della notte di Capodanno tra il 31 dicembre e il 1° gennaio.

Regionale, in accordo con Regione Campania, ha previsto più treni sulle linee Pozzuoli – Napoli Campi Flegrei – Napoli Gianturco oltre il consueto orario di termine, così da consentire una più agevole mobilità dei viaggiatori.

Complessivamente saranno 22 i treni del Regionale in partenza e in arrivo a Napoli Campi Flegrei (17 in direzione Napoli San Giovanni Barra e 4 verso Pozzuoli) per un totale di oltre 10mila posti aggiuntivi.

Sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto di viaggio al personale ferroviario che, in collaborazione con la Polfer, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza.

Linee Eav

Eav informa che a Capodanno i treni della linea Napoli-Sorrento e quelli della Cumana, effettueranno servizio per l’intera giornata a partire dalle ore 7:30, con una sospensione di due ore dalle 14:00 alle 16:00.

Su tutte le altre linee il servizio avrà inizio alle ore 07:30 ad eccezione della linea Metropolitana Piscinola-Aversa, dove il servizio avrà inizio come da programma ordinario, e terminerà alle ore 14:00.

Nella giornata del 31 dicembre 2024, la circolazione sarà regolare fino alle ore 19:00 circa.

I servizi autobus, nella giornata del 31, effettueranno le ultime corse con partenza dai capilinea intorno alle ore 18.

A Capodanno il servizio autobus terminerà definitivamente alle ore 13.30 ad eccezione delle linee di Procida, Ischia e Sorrento dove il servizio riprenderà alle ore 16 per proseguire per l’intera giornata.

Anche le linee Baia-Torregaveta e Miseno-Cuma, dopo l’interruzione delle 13.30, riprenderanno a circolare a partire dalle ore 16.

Servizio infine regolare, senza interruzioni, dei bus Pompei-Vesuvio e della navetta interna al Porto di Napoli.