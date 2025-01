Capodanno a Napoli, il bilancio dei feriti tra ustioni e proiettili: ci sono anche bambini

Capodanno a Napoli, il bilancio dei feriti: sono 65

Sono 65 i feriti registrati da polizia e carabinieri dopo la notte di Capodanno a Napoli. Attualmente, 14 minorenni necessitano di cure ospedaliere, incluso un bambino di 2 anni ricoverato al Santobono a causa di ustioni sul torace.

A Giugliano, in via Tolomeo, un proiettile ha colpito una finestra di un appartamento, danneggiando sia la persiana che i vetri. Il colpo, sparato da un autore sconosciuto probabilmente durante i festeggiamenti, non ha provocato feriti.

Due persone colpite da proiettili vaganti: turista arabo di 28 anni in prognosi riservata

I carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti per avviare le indagini. Tra i feriti identificati nella notte dalla Questura di Napoli, come riportato anche da Il Mattino, ci sono due persone colpite da proiettili vaganti. Il caso più grave riguarda un turista arabo di 28 anni, che ha riportato un colpo alla spalla sinistra mentre si trovava con alcuni amici nella zona di San Carlo Arena: è attualmente ricoverato con prognosi riservata all’ospedale Cardarelli. Ha riportato la perforazione di un polmone, una ferita alle spalle e la frattura di una costola con foro di entrata e uscita del proiettile. Non sarebbe in pericolo di vita.

Una 23enne napoletana è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni a causa di una ferita superficiale al braccio destro.