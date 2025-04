Napoli da record, oltre 400 mila turisti a Pasqua: tutti pazzi della nostra meravigliosa città

Si è rivelata una Pasqua da record quella appena trascorsa a Napoli: stando ai primi dati diffusi dall’Osservatorio per il Turismo per il ponte festivo sono giunti in città oltre 400.000 turisti. Un numero che non fa altro che confermare l’attrattività turistica della nostra città, ancora una volta tra le mete preferite dai viaggiatori di tutto il mondo.

Pasqua da record a Napoli: oltre 400 mila turisti

“Pasqua da record a Napoli, 458.000 turisti hanno scelto la città e hanno girato tra strade, piazze, siti, monumenti e chiese. Insieme agli Infopoint situati al Molo Beverello, in via Morghen, Piazza del Gesù e Piazza del Plebiscito è stata attiva la macchinina elettrica itinerante Vedi Napoli e poi Torni: informazioni su trasporti, eventi, attrazioni, percorsi culturali e consigli su come vivere la città in modo autentico” – si legge nella nota diffusa dall’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli che ha annunciato il grande traguardo raggiunto.

In occasione della ricorrenza pasquale, i visitatori hanno letteralmente preso d’assalto i luoghi iconici della città, dal lungomare all’affollatissima via Toledo, passando per Piazza del Plebiscito, i Quartieri Spagnoli, San Gregorio Armeno e i vicoletti di Spaccanapoli.

Un successo già annunciato in precedenza grazie al considerevole numero di prenotazioni registrato dalle strutture ricettive del posto nel corso di questi ultimi mesi. Alcuni alberghi e bed&breakfast hanno, infatti, raggiunto in poco tempo il sold out. Pienissimi anche ristoranti, bar e pizzerie del centro così come i musei, rimasti aperti anche nella giornata di Pasquetta.

Un fenomeno che probabilmente non si arresterà nemmeno nei prossimi giorni tra i viaggiatori che si fermeranno in città anche per il prossimo weekend e quelli che arriveranno per trascorrere proprio a Napoli il ponte della Liberazione.