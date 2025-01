10 anni senza Pino Daniele, al Gambrinus gratis il ‘suo’ dolce per tutti: data e orario

Il ‘Pinuccio’ è il dolce che il Gran Caffè Gambrinus di Napoli ha dedicato a Pino Daniele

“Je stò vicino a te”- cantava Pino Daniele e per ricambiare quel sentimento il popolo napoletano continua a stare vicino al ricordo del cantautore napoletano originario di Santa Chiara anche a 10 anni dalla sua prematura scomparsa. “L’uomo in blues” non è stato semplicemente uno dei migliori cantautori italiani, a Napoli è un’istituzione, rappresenta l’anima stessa della città.

Al Gran Caffè Gambrinus di Napoli ‘Pinuccio’ per tutti gratis a 10 anni dalla scomparsa di Pino Daniele

Per questo motivo il prossimo 4 gennaio, di sabato, al Gran Caffè Gambrinus di Napoli alle ore 11,30 ci sarà l’ormai consueto evento dedicato all’autore di “Napul’è” durante il quale saranno distribuiti gratuitamente i famosi e tradizionali “Pinuccio”, i dolci che i laboratori del Gambrinus con Antonio e Arturo Sergio e Massimiliano Rosati e Michele Sergio dal 2016 dedicano a Pinotto, come è sempre stato chiamato Pino Daniele dai napoletani.

Anche questa edizione, come tutti gli altri anni, è stata promossa dal deputato Francesco Emilio Borrelli e dal conduttore radiofonico de la Radiazza Gianni Simioli.

“Pino unisce ”-commentano Borrelli e Simioli –“soprattutto i napoletani veri, quelli dall’animo nobile perché nelle sue canzoni, nella sua musica, nella sua arte ha saputo decantare Napoli, la sua storia, le sue bellezze, le sue peculiarità senza disdegnare di essere critico quando ve ne era bisogno. Ha insegnato a molti come vestire i panni di Partenope facendo da mamma ai napoletani.

Vanno accuditi, coccolati ma al momento opportuno redarguiti, educati e rimproverati. Quindi è stato, anzi lo è ancora, una sorta di padre per tutti noi, un genitore che ci parla con le note e ci guida con la chitarra. Pino, nuje stammo vicino a te.”