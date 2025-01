ORGOGLIO PARTENOPEO/ Best Italian Beer 2024, premiata la napoletana ‘Kbirr’

Kbirr vince la Spiga D’Argento al Best Italian Beer 2024

Sono stati resi pubblici online i risultati del ‘Best Italian Beer 2024‘, che conclude così l’anno dedicato alla birra e stabilisce il podio delle migliori birre italiane per il 2024.

Questo premio nazionale, giunto alla sua settima edizione, è organizzato da FederBirra – Federazione Italiana della Birra Artigianale ed è aperto a tutti i produttori di birra artigianale italiana o comunque non industriale.

Best Italian Beer 2024, Spiga D’Argento alla napoletana ‘Kbirr’

L’intento è di individuare le migliori produzioni italiane, suddividendole in base alle categorie di prodotto. La giuria ha infatti redatto una classifica delle tre birre migliori per ciascuna categoria: luppolo d’oro, luppolo d’argento, luppolo di bronzo, oltre alla menzione speciale.

Accanto al premio generale, con le sue 41 categorie in gara, si trova quello assoluto della Spiga D’Oro – Best Beer of the Year 2024, che quest’anno ha visto trionfare il ‘Birrificio Il Maglio’ con la birra ‘Session IPA’. La Spiga D’Argento è stata assegnata a Birra Kbirr di Napoli per la birra ‘Natavota Red‘, mentre quella di bronzo è andata a Birra Riversa con la birra ‘Pale Ale’.

Premio speciale per i migliori birrifici del 2022

Il 2024 ha visto l’introduzione di un nuovo riconoscimento, il ‘Best Italian Breweries’. Si tratta di un premio speciale che intende omaggiare i migliori birrifici italiani del 2022, con il primo premio, il Tino d’Oro, assegnato a Birra Riversa. Il Tino d’Argento è stato attribuito al Birrificio di Legnano, mentre il Tino di Bronzo è andato a The Ugly Sheep.

Premio ‘Packaging Beer Awards’

Infine, dopo il successo delle edizioni precedenti, è stato confermato il premio ‘Packaging Beer Awards’ per valorizzare e premiare l’impegno delle aziende italiane che investono nel miglioramento dell’immagine dei propri prodotti: etichetta d’oro, etichetta d’argento, etichetta di bronzo.

Il risultato del 2024 conferma questo premio come uno dei più significativi e ambiti a livello nazionale, spingendo sempre di più FederBirra a cercare nuovi modi per valorizzare le migliori produzioni nazionali in ambito brassicolo.

È stata anche l’occasione per annunciare che l’edizione 2025, prevista per la fine dell’anno (con iscrizioni aperte da maggio 2025), è già in fase di progettazione con un piccolo restyling e molte novità.