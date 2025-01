VIDEO/ Magia a Napoli: 162 bambini incantati dal concerto con le musiche dei film Disney

The Best of Disney Music al Teatro Palaparthenope

Una serata magica per 162 bambini che hanno ascoltato, dal vivo, la musica delle colonne sonore dei film Disney.

Grazie a F.A.S.T. – Farmacisti Attivi Sul Territorio ed in particolare al suo presidente Pietro Carraturo un folto gruppo di piccoli spettatori ha assistito allo spettacolo della straordinaria Gerardo Di Lella Grand Orchestra. Quest’ultima si è esibita presso il Teatro Palapartenope portando in scena The Best of Disney Music, lo straordinario concerto con oltre due ore di musica interamente dedicato alle indimenticabili musiche del colosso dell’animazione. Dai classici come Biancaneve e i Sette Nani, la Sirenetta, la Bella e la Bestia, la Carica dei 101, gli Aristogatti fino ai capolavori più recenti quali Frozen, Rapunzel e il Re Leone, la gioia è stata immensa nel poter immergersi nelle note dei film animati più apprezzati.

Un’iniziativa che sarà riproposta

Emozioni indimenticabili per i 162 bambini che non dimenticheranno mai una serata in cui i loro occhi hanno brillato di gioia. Un’iniziativa che – fanno sapere dall’associazione – verrà riproposta per consentire la partecipazione anche a chi non è potuto esserci questa volta. I ringraziamenti sono stati rivolti agli imprenditori e ai normali cittadini che hanno contribuito con generosità; alla Preside Anna Riccardi della Fondazione Famiglia di Maria; alla Preside Teresa Sasso dell’IC Vittorino da Feltre – Sarria Monti; alla Preside Rosa Stornaiuolo dell’IC 46 Scialoja Cortese.

L’associazione no profit F.A.S.T.

L’associazione no profit F.A.S.T. è nata per portare un cambio radicale all’interno della società, uno scopo perseguito attraverso il coinvolgimento dei bambini e ragazzi nelle scuole, insegnando loro i principi di salute e legalità mediante attività molto diversificate, tra cui non mancano appunto quelle orientate allo svago e alla cultura.