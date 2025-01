VIDEO/ Follia a Napoli: baby gang lancia albero di Natale contro bus ANM

Sassaiola contro bus di linea a Napoli. Ennesimo raid delle baby-gang. Borrelli: “La prossima volta oltre al parabrezza potrebbe infrangersi una vita umana e la speranza di una città sicura. Ora task-force per debellare il fenomeno”.

Baby-gang sempre più scatenate e violente a Napoli. Nella serata di ieri 8 gennaio a Piazza Giambattista Vico un bus della linea 147 è finito sotto l’attacco di un gruppo di ragazzini che ha lanciato degli oggetti in metallo (sembra fossero i componenti di un albero natalizio) provocando la frantumazione del vetro anteriore lato autista.

Napoli, baby gang lancia un albero contro un autobus ANM ed infrange il vetro | VIDEO

Non si segnalano feriti, ma c’è stata tanta paura per il conducente e per i passeggeri, costretti a scendere dall’autobus ed a proseguire con mezzi di fortuna. La vicenda è stata segnalata dai passanti al deputato Francesco Emilio Borrelli.

“E’ ennesimo atto vandalico nei confronti di un mezzo pubblico”– dichiara il deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli- “soprattutto è l’ennesimo raid compiuto dalle baby-gang che non hanno alcuna intenzione di fare un passo indietro e di lasciare in pace la città sulla quale da anni hanno messo le loro mani spesso macchiate di sangue.

Il fenomeno da tempo non è più sotto controllo ma anzi sembra, purtroppo, che si faccia affidamento sulle preghiere affinché non avvenga l’ennesima tragedia.

Si può fare, però, molto di più che sperare e pregare, si può e si deve presidiare il territorio e creare una task-force speciale per fermare quest’orda di ragazzini violenti e criminali che hanno già prodotto anche dei morti. La prossima volta potrebbe non infrangersi solo il parabrezza di un bus ma anche la vita di un innocente e così le speranze di una città sicura”.