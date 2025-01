Napoli, nel 2024 un unico cittadino ha portato qualcosa all’ufficio oggetti smarriti

Nel 2024, a Napoli, un unico cittadino ha portato all’ufficio oggetti smarriti un articolo trovato per strada: si tratta di un individuo che ha rinvenuto un iPhone 14 e ha cercato di restituirlo al legittimo proprietario contattando il Comune.

Gli altri 253 oggetti consegnati all’ufficio degli oggetti smarriti – come riportato anche da Il Mattino – sono stati per lo più recuperati nelle cassette postali (la maggior parte, 239) oppure dalle forze dell’ordine. I ritrovamenti più frequenti includono documenti, carte d’identità, tessere sanitarie e abbonamenti per i mezzi pubblici.

Nel 2024 a Napoli consegnato solo un iPhone all’ufficio oggetti smarriti

Ci sono anche casi particolari in cui sono state rinvenute tessere dell’Esercito o delle Guardie Giurate, e persino un libretto di navigazione figura nell’elenco del 2024.

Un discorso a parte riguarda i passaporti: sono stati 87 quelli “rinvenuti” da gennaio a dicembre 2024, provenienti da 28 diversi paesi del mondo. Dieci di essi appartenevano a cittadini americani, 6 erano pakistani, e molti altri provenivano da Bangladesh, Romania e Colombia, ma sono stati recuperati anche passaporti spagnoli, olandesi e britannici.

Alcuni documenti sono stati trovati anche a Firenze, Scandicci e Vallo della Lucania, per poi essere inviati per posta a Napoli.

In cima alla lista degli oggetti smarriti e ritrovati ci sono anche gli smartphone (13 portati agli uffici comunali) e mazzi di chiavi, quasi tutti delle automobili, eccetto uno relativo a una motocicletta. Spicca nell’elenco degli oggetti rinvenuti nel 2024 una banconota da 500 euro, trovata da un agente e consegnata all’ufficio oggetti smarriti nella speranza che qualcuno la reclamasse.

Un particolare importante: se nel corso di un anno nessuno rivendica l’oggetto rinvenuto, la persona che l’ha portato all’ufficio comunale ha la facoltà di riappropriarsene, poiché, secondo la legge, ne acquisisce la proprietà.