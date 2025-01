Napoli, addio allo storico Cinema Metropolitan: le motivazioni che hanno portato alla chiusura

Uno dei simboli culturali del cuore di Napoli, il Cinema Metropolitan di via Chiaia, ha chiuso definitivamente i battenti.

Napoli, chiude lo storico Cinema Metropolitan di Chiaia

Questa notizia, che ha colpito profondamente la comunità locale, è stata confermata dai gestori del multisala, che hanno ricevuto un avviso di sfratto dalla proprietà, l’istituto di credito Intesa Sanpaolo, senza possibilità di ulteriori proroghe.

La Storia del Cinema Metropolitan

Il Cinema Metropolitan, situato in un’antica cavità sotterranea in stile liberty, è stato per decenni un punto di riferimento per gli amanti del cinema a Napoli. Nato nel 1948 come il più grande cinema d’Italia, ha offerto ai napoletani e ai turisti l’opportunità di vivere esperienze cinematografiche uniche, grazie alla sua architettura storica e alla sua posizione centrale.

Le Ragioni della Chiusura

La chiusura è stata annunciata dopo che Intesa Sanpaolo, proprietaria dell’immobile, ha deciso di non rinnovare il contratto di affitto, imponendo ai gestori, Giuseppe Caccavale e Nicola Grispello, di consegnare le chiavi entro la fine di gennaio 2025. Questa decisione arriva nonostante un decreto dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che aveva posto un vincolo di destinazione culturale sul Metropolitan, ma evidentemente tale provvedimento non è stato sufficiente a garantire la continuità dell’attività cinematografica.

Le Reazioni della Comunità

La notizia della chiusura ha suscitato grande disappunto e preoccupazione tra i cittadini. Attori, registi, e numerosi appassionati di cinema hanno espresso il loro rammarico per la perdita di un luogo che non solo offriva intrattenimento ma anche un significativo contributo alla vita culturale della città. Si teme che lo spazio possa essere destinato a usi meno culturali, come un centro commerciale o un parcheggio, nonostante il vincolo imposto dal Ministero della Cultura.

Le Iniziative per il Salvataggio

Il deputato Francesco Emilio Borrelli di Alleanza Verdi Sinistra ha presentato un’interrogazione parlamentare per chiedere l’intervento del ministro della Cultura, sperando di trovare una soluzione che possa mantenere il Metropolitan come presidio culturale. Anche il Comune di Napoli, sotto la guida del sindaco Gaetano Manfredi, ha mostrato la volontà di intervenire, convocando un tavolo di discussione con i gestori e i rappresentanti di Intesa Sanpaolo per esplorare possibili alternative.

Il Futuro del Metropolitan

Il destino del Cinema Metropolitan rimane incerto. La comunità spera in una riapertura sotto nuove gestioni o in un progetto che possa mantenere vivo lo spirito culturale del luogo. La chiusura di questo storico cinema rappresenta una perdita significativa per Napoli, che vede assottigliarsi sempre di più i suoi presidi culturali tradizionali.

La chiusura del Cinema Metropolitan non è solo la fine di un’attività commerciale ma segna un momento di riflessione sul futuro dei luoghi di cultura in una città che ha fatto della sua storia e della sua arte parte integrante della sua identità. La speranza è che questa non sia l’ultima pagina della storia del Metropolitan ma l’inizio di un nuovo capitolo che possa ancora celebrare il cinema e la cultura napoletana.