Roccaraso, Rita De Crescenzo: “Questo weekend saremo più del doppio. Portiamo vita al paese”

Il trend della settimana è Roccaraso. La cittadina in provincia de L’Aquila, nello scorso weekend, è stata popolata da più di diecimila napoletani, giunti anche grazie ad alcune storie della tiktoker Rita De Crescenzo.

La stessa, sul proprio profilo, sponsorizzava una serie di compagnie di viaggio che mettevano a disposizione, a prezzi irrisori, il bus per trascorrere una giornata sulla neve. Questa iniziativa è diventata un vero e proprio trend del momento e dopo i 10 mila napoletani presenti domenica scorsa, in vista di questo weekend la tiktoker fa un nuovo annuncio.

Roccaraso invasa dai napoletani, Rita De Crescenzo annuncia il raddoppio in vista di domenica prossima

In un’intervista Rita De Crescenzo è tornata a parlare del “fenomeno Roccaraso”. Nel prossimo weekend si aspettano numeri ancora più grossi, che potrebbero creare molti problemi di viabilità alla città da decenni meta del turismo invernale.

“Tornerò domenica prossima e continuerò a raccontare Roccaraso. Saremo più del doppio. Non mi sento responsabile dei disagi, ho solo detto che Roccaraso è un posto bellissimo. La gente è libera di muoversi come vuole. Non posso essere responsabile del comportamento degli altri. Io ho condiviso la bellezza di questa città meravigliosa con il mio pubblico attraverso i video. Il riscontro è stato incredibile. Ho pubblicato contenuti che hanno raggiunto un pubblico vastissimo, questo mi rende molto orgogliosa. Per me sono stati tre giorni meravigliosi”.

“Quello che mi ha colpito è il mondo in cui il turismo porta vita al territorio. Io sono stata da sola con la mia famiglia in una baita e ho trascorso il tempo sciando. Non ho partecipato alle affollate gite low-cost di cui si è parlato”.