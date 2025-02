Il tema Campi Flegrei è quello, tristemente, più in voga in questo momento. A rispondere alle varie domande ci ha pensato il Capo dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, voluto dalla Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni che lo aveva già scelto come commissario straordinario al comune di Caivano.



Lo sciame sismico più lungo che la storia moderna dei Campi Flegrei ricordi non accenna a terminare ed entra nel suo quinto giorno. Dal 15 febbraio a oggi sono state registrate più di 600 scosse. Interrogato dai cittadini durante l’incontro organizzato ieri ha affermato: “Che vuol dire se arriva una scossa di quinto grado cosa fate? Con una scossa di quinto grado cadono i palazzi e conto i morti. Funziona così”.

Ciciliano lancia l’allarme ai Campi Flegrei, una scossa magnitudo 5 sarà letale

La risposta è arrivata dopo decine di altre domande cui il Capo dipartimento aveva replicato pazientemente. Evidentemente c’è stata un po’ di esasperazione sul finale. Tuttavia, i pochi secondi del video in cui Ciciliano replica stanno inevitabilmente girando tantissimo tra i residenti e più in generale fra i napoletani che vivono con preoccupazione questa nuova crisi.



La situazione sicuramente non è tra le più facili da gestire. Il timore sta prendendo il sopravvento sui tanti cittadini che in questi giorni hanno sentito le continue scosse. In una situazione simile dai rappresentanti delle istituzioni ci si aspetterebbe più empatia e tatto.