Campi Flegrei, uno studio lancia l’allarme: “Il 50% degli edifici è a rischio crollo”

Il professore Giulio Zuccaro, responsabile scientifico del Centro Studi Plinivs e professore ordinario all’Università degli Studi di Napoli Federico II, a Radio 24 ha parlato di uno studio condotto dalla Plinivs sugli edifici dei Campi Flegrei.

Edifici a rischio ai Campi Flegrei, oltre il 50% è pericolante

“Già dal marzo 2024, in qualità di centro di competenza, abbiamo avviato un’azione di verifica della vulnerabilità speditiva come previsto dal Decreto Legge 140 del 2023. L’analisi è stata condotta da tecnici e professionisti, formati dal nostro centro con il supporto di tutor specializzati”.

“Il lavoro è stato svolto edificio per edificio su un totale di 12.700 strutture nell’area bradisismica,. Consentendo di calcolare una vulnerabilità speditiva basata su dati raccolti dall’esterno degli edifici”

“Un 50% degli edifici – ha aggiunto Zuccaro – si colloca tra un rischio medio e un rischio alto. Con oltre il 10% che presenta un rischio elevato. Un sisma di magnitudo 5 su questo 50% di edifici non provocherebbe una catastrofe. Ma potrebbe comunque generare danni significativi. Tuttavia, sulla base di questa valutazione, non è possibile prevedere con certezza il numero di edifici che potrebbero crollare o l’impatto sulla popolazione”.

“Ogni struttura – ha concluso Zuccaro – risponde in modo differente a un evento sismico e, sebbene le curve di vulnerabilità ci forniscano una stima statistica, esiste sempre un margine di incertezza. In alcuni casi, edifici considerati vulnerabili hanno resistito a terremoti passati, mentre altri hanno subito danni significativi. Per questo motivo, è fondamentale concentrare le risorse sulle aree più esposte e avviare interventi mirati per la riduzione del rischio”. Il Centro Studi Plinivs continuerà a monitorare la situazione e a collaborare con le autorità competenti per garantire la sicurezza della popolazione residente nelle aree a rischio bradisismico dei Campi Flegrei.