Terremoto ai Campi Flegrei, chiusi i siti archeologici a causa dello sciame

In mattinata il Parco Archeologico dei Campi Flegrei ha disposto la chiusura temporanea di tutti i suoi siti. Tra cui l’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, il Parco Archeologico di Cuma e le Terme Romane di Baia. La decisione è stata presa a seguito dello sciame sismico che ha colpito la zona nella nottata. Fortunatamente senza provocare danni.

Stanotte, due scosse di terremoto sono state rilevate dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con epicentro ai Campi Flegrei. La scossa, di magnitudo 2.6, è stata rilevata alle ore 00:59, preceduta da un’altra, di magnitudo 2.3, alle 22:29.

Nella mattinata odierna, sulle pagine ufficiali del Parco Archeologico dei Campi Flegrei è stato pubblicato il seguente messaggio: “Si comunica che a causa dello sciame sismico in corso i siti del Parco sono temporaneamente chiusi. Seguiranno aggiornamenti”.

Mattinata dunque dedicata ai controlli della zona, per la massima sicurezza di tutti i cittadini a seguito delle due scosse che hanno colpito la popolazione (senza danni) nella nottata. Questo il comunicato del comune di Pozzuoli sull’ultimo sciame sismico: “L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.6 ± 0.3 localizzato nei pressi del golfo di Pozzuoli, nell’area di Lucrino. Il sisma si è prodotto alle 00:59 ora locale (UTC 23:59) del 10/03/2025, alla profondità di 3.5 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro”.

In merito alla situazione, dalle ore 12:00 su tutti i canali di Vesuvio Live, Facebook e Youtube saremo in diretta con Giuseppe Mastrolorenzo. Per fare il punto della situazione sullo sciame sismico di stanotte.