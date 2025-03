Campi Flegrei, prefetto Di Napoli: “Siamo moderatamente tranquilli, grazie a Dio nulla di grave”

Le parole del prefetto di Napoli, Michele Di Bari al termine della riunione del Centro coordinamento soccorsi ha detto la sua sulla situazione dei Campi Flegrei. Tante le parole delle istituzioni, per il prefetto però c’è cauto ottimismo, specialmente per i pochi danni di stanotte.

Il prefetto Di Bari sul caso Campi Flegrei, le sue parole

“La situazione complessiva ci lascia moderatamente tranquilli perchè al di là dei calcinacci e tutto quello che è accaduto rispetto all’evento in sé poteva accadere qualcosa in più e questo grazie a Dio non è successo”.

“Proseguono alacremente le verifiche. Da una parte c’è un’attività che il governo ha messo in essere da tempo attraverso un’analisi della vulnerabilità degli immobili privati; gli immobili pubblici sono stati già scandagliati, verificati, soprattutto le scuole – ha continuato – Oggi le scuole nelle zone di riferimento sono chiuse ma da quello che dicono i vigili del fuoco non si registrano al momento situazioni di particolare allarme”.

“Massima attenzione, massima allerta, massima disponibilità da parte di tutti e massima vicinanza alla popolazione: questo è il primo obiettivo che dobbiamo realizzare perché, tecnicamente e scientificamente, non c’è un’opzione di prevedibilità ma c’è una analisi dettagliata fatta; ciò che è successo stanotte ha elementi, dal un punto di vista scientifico, che sono oggetto di approfondimento”.

“Il messaggio che mi sento di lanciare è che si deve creare una grande squadra tra cittadini e istituzioni. Siamo sulla buona strada, ho parlato questa notte anche con alcuni cittadini, c’è molta responsabilità e c’è una coscienza collettiva che man mano acquisisce consapevolezza dello stato dei luoghi”.

“Dobbiamo agire tutti nel modo in cui stiamo già agendo – prosegue – Tutta la filiera istituzionale sta marciando nella medesima direzione e credo sia la migliore risposta ai cittadini”.