Terremoti, de Magistris attacca Manfredi: “Imbarazzanti le risposte del Comune di Napoli”

Luigi de Magistris attacca le istituzioni, silenziose nei confronti dei cittadini napoletani che fanno i conti con la crisi bradisismica. L’ex sindaco si scaglia in particolar modo contro l’attuale primo cittadino, Gaetano Manfredi, e l’assessore Edoardo Cosenza che al momento si mostrano tutt’altro che empatici. Mentre i sindaci delle altre città flegree rivolgono appelli e dedicano del tempo al dialogo con la popolazione, da Palazzo San Giacomo nulla trapela. Nessuno mette in discussione il loro impegno nell’affrontare l’emergenza dal punto di vista operativo (si possono mettere in discussione le decisioni), ma in questo momento i partenopei hanno bisogno di vedere, fisicamente, una figura che li guidi. Anche questo è il compito della politica.

Luigi de Magistris sulla crisi bradisismica

In tale solco si inserisce la critica di de Magistris, intervenuto al VG21 di Canale21: “È uno stillicidio ed è inaccettabile, inaudito e vergognoso stare in balia delle istituzioni e della politica senza una chiara comunicazione su quanto sta accadendo. Le risposte ai cittadini di Musumeci, di Ciciliano, di Manfredi e Cosenza sono davvero imbarazzanti”.

Queste le parole dell’ex sindaco di Napoli che ha aggiunto: “Occorre un gioco di squadra che non c’è e bisogna intervenire presto sulle case e programmare immediati interventi sugli immobili, trovare sistemazione alloggiativa ed accoglienza per chi è fuori casa”.

Il Comune di Napoli ha sistemato 184 persone

Il Comune di Napoli nel frattempo ha comunicato di aver trovato sistemazione per 184 persone (di cui 37 ospitate in strutture alberghiere) consistenti in 87 nuclei familiari. Per una parte di questi l’Amministrazione comunale ha deciso di mettere a disposizione dei cittadini la struttura di Marechiaro denominata “Francesco e Chiara”.

Questa struttura, con una capienza di circa 40 posti, con camere e bagni accessibili a persone con disabilità, sarà destinata a chi si trova in situazioni di difficoltà familiare. In particolare, potranno accedervi persone con disabilità, parenti con mobilità ridotta, famiglie con neonati che, pur non avendo subito danni alle proprie abitazioni, si trovano in condizioni logistiche complesse o vivono un forte stress psicologico tale da non sentirsi al sicuro nelle proprie case.

Si tratta di un’azione voluta dall’Assessorato al Welfare, su indicazione del Sindaco Manfredi, per offrire un ulteriore sostegno ai cittadini più fragili. Proseguiranno inoltre le verifiche nelle scuole della decima municipalità con l’obiettivo di riaprire l’attività didattica in tutti gli Istituti.