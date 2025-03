Campi Flegrei, dall’Abruzzo: “Qui possiamo accogliere fino a 6 mila sfollati”

Continua il momento difficile per tutti gli abitanti dei Campi Flegrei e non solo, a seguito delle ultime scosse registrate nella giornata di sabato, anche l’Abruzzo ha voluto dare il suo sostegno ai napoletani e annuncia la possibilità di aiuto.

Sulla questione ha parlato il sindaco di Castel di Sangro e presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso. Confermando che in base a un protocollo d’intesa firmato il 23 maggio 2024, il comune è pronto a ospitare fino a 6.000 persone provenienti dalle zone colpite.

L’Abruzzo apre le porte in caso di pericoli a sei mila abitanti dei Campi Flegrei

“Nel caso di un’eventuale evacuazione – spiega – circa 6mila persone potrebbero essere ospitate, con alloggio principalmente nelle strutture ricettive. Faremo un pre-triage per le registrazioni e poi gli sfollati saranno smistati nelle diverse strutture. In caso di necessità, saranno riaperte le seconde case di proprietari partenopei, che riceveranno un indennizzo per metterle a disposizione come emergenza”.

“La Protezione Civile abruzzese ha già effettuato esercitazioni per garantire un’efficace gestione dell’accoglienza. Queste misure dimostrano l’impegno dell’Abruzzo nel garantire supporto e assistenza alle popolazioni colpite da eventi sismici, assicurando una risposta tempestiva ed efficace alle emergenze”.