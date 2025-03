Campi Flegrei, il numero degli sfollati sale a 302: le ultime sulla situazione

Dopo le scosse di sabato, sale la preoccupazione ai Campi Flegrei. Per questo motivo i controlli nella zona sono diventati più serrati, massima allerta per palazzi e edifici. A seguito di alcuni controlli sono stati sfollati 127 nuclei familiari.

Nei prossimi giorni continueranno i controlli, la volontà è quella di tenere tutti i cittadini in sicurezza. Il numero dunque potrebbe ancora crescere, nel caso si trovassero altre irregolarità negli edifici della zona.

Salgono a 302 gli sfollati dai Campi Flegrei, l’allerta è massima

Nella giornata di ieri si è svolta una nuova riunione del centro coordinamento soccorsi di aggiornamento sul bradisismo ai Campi Flegrei, convocato in via continuativa dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, d’intesa con il Dipartimento della Protezione Civile. Nell’incontro è emerso che proseguono gli interventi di verifica statica degli edifici da parte i vigili del fuoco, giorno e notte, con un dispositivo di esperti immutato

I comuni di Napoli, Bacoli e Pozzuoli hanno disposto lo sgombero di 127 nuclei familiari per un totale di 302 persone. Tra queste circa una cinquantina sono state sistemate in strutture messe a disposizione dagli enti locali. Le altre hanno trovato soluzioni alternative per le quali non si è reso necessario l’intervento delle autorità.