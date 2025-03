Campi Flegrei, Musumeci: “Lo Stato ha stanziato 35 milioni per la sicurezza delle abitazioni”

Le parole di Nello Musumeci, capo della Protezione Civile. L’annuncio è legato ai 35 milioni di euro stanziati per la messa in sicurezza degli edifici ai Campi Flegrei. Cifra che arriverà a 100 milioni entro il 2029.

Il piano per la sicurezza degli edifici ai Campi Flegrei, le parole di Musumeci

Queste tutte le ultime annunciate dal capo della Protezione Civile nel corso di un suo intervento in diretta a Radio 24 pochi minuti fa:

“Abbiamo immaginato un intervento dello Stato e un intervento del proprietario. Abbiamo già previsto i primi 100 milioni di euro e la disponibilità sarà alimentata fino al 2029. Abbiamo previsto 35 milioni per consentire alle persone che hanno dovuto lasciare le case per le scosse del maggio scorso per renderle di nuovo agibili. Venti milioni l’anno per concorrere alla messa in sicurezza delle case che i proprietari riterranno dover adeguare. Non possiamo bloccare le scosse e neutralizzare l’attività del vulcano però non serve il panico. Serve soltanto continuare a comprendere che si vive su uno dei più complessi vulcani al mondo”.

“Quello non è stato ben utilizzato, diciamoci la verità“, afferma. Dunque che intervento sarà? Quello di realizzazione del cappotto sugli edifici, in maniera da assorbire in parte le scosse. In sintesi, il cosiddetto cappotto anti sismico consiste nell’inserire tra la struttura e le sue fondazioni una serie di dispositivi molto flessibili che disaccoppiano il moto del terreno e quello dell’edificio sovrastante. “Si pensava soprattutto al ‘cappotto’ – spiega Musumeci in radio – proprio perché come italiani non abbiamo una particolare propensione alla cultura del rischio. Non c’è dubbio che lo stato sta intervenendo con oltre mezzo miliardo per consolidare le infrastrutture pubbliche a cominciare dalle scuole e non è un caso marginale”.