L’ultimo business: “Stanze abusive da affittare agli sfollati dei Campi Flegrei”. La scoperta

L’incredibile scoperta della Pulizia Municipale a seguito di un blitz effettuato ieri a Castel Volturno. Le vittime sono gli sfollati dai Campi Flegrei. L’idea era quella di creare degli affitti per le persone che hanno dovuto lasciare la propria abitazione a seguito delle scosse.

Affitti a nero per gli sfollati dei Campi Flegrei, l’incredibile scoperta della Polizia Municipale

Nella serata di ieri c’è stato un blitz della Polizia Municipale di Castel Volturno in via Scarlatti a Castel Volturno. A seguito di una segnalazione per lavori abusivi gli agenti si sono recati in un’area cortilizia all’interno della quale erano stati realizzati 4 manufatti adibiti ad uso abitativo di 30 metri quadrati, una dependance dove abitava il figlio del proprietario e un deposito.

Tutto realizzato senza alcun titolo abilitativo e senza alcun permesso. Scattato il sequestro delle opere abusive e la denuncia per abuso edilizio a carico di un 74enne di Castel Volturno. L’ipotesi dei poliziotti locali è che si stessero organizzando con strutture da affittare in nero agli sfollati dell’area flegrea, teoria confermata da una serie di prove trovate nelle ore successive.