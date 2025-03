Campi Flegrei, Musumeci lancia l’allarme: “Ci sono 100 mila persone a rischio”

Nello Musumeci è tornato a parlare sulla situazione ai Campi Flegrei. Allerta massima ogni giorno, la volontà è quella di mettere tutti in sicurezza.

Musumeci lancia l’allarme ai Campi Flegrei

“L’azione del governo per il sostegno alla popolazione dei Campi Flegrei è per la prima volta non episodica né estemporanea, frutto invece di una programmazione accurata e consistente, strutturata”, ha sottolineato quindi Musumeci riguardo ai recenti eventi sismici che hanno colpito l’area e allo stato di attuazione degli interventi per la popolazione. Il ministro ha ricordato come, “a partire dal settembre del 2023”, abbia incontrato i sindaci di Napoli, Pozzuoli e Bacoli. “Il governo, con il presidente Meloni in prima linea, ha voluto accendere i riflettori sull’area dei campi Flegrei – ha spiegato – un territorio di grandi valenze storiche e culturali, di rilevante pregio, paesaggistico e naturalistico, ma gravato da una eccezionale sovrapposizione di rischi vulcanici, naturali, sismici e bradisismici, a cui le circa 100.000 persone residenti sono esposte ogni giorno anche nel semplice svolgimento delle attività quotidiane”.

“Con il primo provvedimento adottato dal governo Meloni nell’ottobre 2023 abbiamo fissato le misure urgenti per fronteggiare, anche con procedure semplificate e accelerate, gli effetti in atto dell’evoluzione del fenomeno bradisismico, all’interno di un articolato e puntuale piano di lavoro per la prevenzione non strutturale e strutturale. Con uno stanziamento di 52 milioni si è dato avvio a un’attività finalizzata a riconoscere le principali criticità e a dotare le amministrazioni locali e la popolazione dei primi strumenti per fronteggiare l’esposizione al rischio”.

“E’ stato avviato un piano straordinario di analisi della vulnerabilità rivolto al patrimonio edilizio pubblico e privato direttamente interessato dal fenomeno – ha affermato -, una ricognizione delle criticità da superare, azioni tecniche e finanziare per il rafforzamento della risposta operativa territoriale di Protezione civile”. “Questo governo ritiene di aver fatto in un anno e mezzo tutto quello che era possibile fare in termini di prevenzione strutturale. Lo ha fatto dialogando sempre con la Regione, con i sindaci, con il prefetto, con i centri di competenza e con tutti gli altri soggetti pubblici in una sinergia davvero esemplare”, ha sottolineato il ministro aggiungendo: “Quello dei Campi Flegrei è un tema sul quale credo non ci si possa dividere né in questa sala né fuori da questa Aula”.