VIDEO/ Vomero, ennesima aggressione a Piazza Vanvitelli: tassista picchiato da baby gang

Un tassista è stato brutalmente aggredito questa mattina nel cuore del Vomero, in piazza Vanvitelli, da un gruppo di giovani identificati come appartenenti a una baby gang.

L’episodio, avvenuto nelle prime ore della giornata, ha scosso il quartiere residenziale, noto per la sua vivacità e il suo ruolo centrale nella vita della città.

Secondo le prime ricostruzioni, il tassista, la cui identità non è stata ancora resa nota, sarebbe stato avvicinato dal gruppo di ragazzi mentre si trovava nei pressi della sua vettura.

Per motivi ancora da chiarire, la situazione è rapidamente degenerata: i giovani hanno colpito l’uomo con violenza, lasciandolo a terra sanguinante e in stato di choc.

Solo l’intervento tempestivo dei camerieri della vicina pizzeria Porzio ha evitato conseguenze più gravi, permettendo al tassista di ricevere i primi soccorsi e di essere successivamente trasportato in ospedale.

Le condizioni dell’uomo non sarebbero critiche, ma l’aggressione ha riacceso i riflettori sul problema delle baby gang a Napoli, un fenomeno che sembra sempre più fuori controllo.

Residenti e commercianti della zona esprimono crescente preoccupazione per la sicurezza, denunciando come questi gruppi di adolescenti agiscano spesso con un senso di impunità, seminando paura tra i cittadini.

“È inaccettabile che si debba vivere con la paura di essere aggrediti in pieno giorno, in un quartiere come il Vomero,” ha dichiarato un residente che ha assistito alla scena da lontano. “Servono misure più drastiche per fermare queste bande.”

Le forze dell’ordine sono già al lavoro per identificare i responsabili, anche grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona. Non è la prima volta che piazza Vanvitelli diventa teatro di episodi di violenza simili, sollevando interrogativi sull’efficacia delle strategie di prevenzione adottate finora.